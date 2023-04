Finisce con lo scooter contro un camion: muore 68enne

Ancora un incidente mortale sulle strade. Questa volta, a perdere la vita in sella è stato un recanatese di 68 anni, Adriano Prosperi. L’incidente è avvenuto alle 14 di ieri lungo la strada provinciale 256, nel territorio di Camerino (Mc). Da Castelraimondo, saliva verso la città un autoarticolato Scania condotto da un 37enne di Comunanza. In direzione opposta stava scendendo Prosperi, in sella al suo scooter Vespa Piaggio. Per cause ancora da chiarire, il recanatese all’altezza di una curva in località Cortine avrebbe perso il controllo dello scooter e avrebbe sbandato, finendo verso il centro della carreggiata. Prosperi sarebbe finito contro il camion, avrebbe battuto la testa contro lo spigolo anteriore e sarebbe rotolato a terra poco più giù. Subito l’uomo è stato soccorso dagli altri automobilisti, che hanno chiamato il 118. Il personale sanitario ha tentato l’impossibile per rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Illeso invece il conducente dell’autoarticolato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, per rimettere in sicurezza la carreggiata, e i carabinieri della Compagnia di Camerino.