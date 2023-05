Finisce contro un albero Danni ai cavi telefonici

Ha rischiato grosso una giovane donna che nella mattina di ieri, verso 9,30, con la sua auto si è schiantata contro un albero in territorio di Ripatransone. E’ accaduto intorno alle 9,30 lungo la provinciale Cuprense che da Ripa conduce verso Cossignano. La giovane ha perso il controllo della Fiat 500 che è finita fuori strada centrando un albero, spezzandolo. I rami sono finiti sui cavi della linea telefonica, per cui sono dovuti intervenite i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza l’auto e i fili della Telecom. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti, ma non ha subito danni importanti. Un altro incidente è accaduto nella stessa mattinata anche sull’ex Salaria davanti ai vivai della Fiorita. Un ragazzo in sella ad uno scooter dopo lo scontro con un’auto è finito al Pronto soccorso per le cure delle lesioni e gli accertamenti diagnostici, ma non sembra aver subito danni gravi.