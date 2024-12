Finisce fuori strada per evitare un cinghiale

Il cinghiale le taglia la strada e la donna al volante dell’auto vola fuori strada. L’incidente è accaduto nella notte sulla provinciale tra Montalto e Montedinove. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale per accertamenti, ma per fortuna non ha subito danni gravi. Sul posto i carabinieri di Cupra e i vigili del fuoco. Seriamente danneggiata l’auto condotta dalla donna che ha raccontato ai soccorritori d’aver perso il controllo del mezzo per evitare di investire un cinghiale che le ha attraversato la strada. E’ cosa abbastanza naturale che certi esemplari di notte possano trovarsi improvvisamente in mezzo a una carreggiata.

Altro scontro ieri pomeriggio fra due auto in via del Lavoro a Centobuchi, la strada che costeggia l’Ascoli-Mare sul versante nord. Dopo l’impatto una delle due vetture si è schiantata contro un albero ai margini della carreggiata. Vi sono rimaste ferite due persone trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice due. Per mettere in sicurezze le auto danneggiate sono interventi i vigili del fuoco. Per i rilievi tecnici i carabinieri.