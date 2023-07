Finisce fuori strada sulla Mezzina Paura per un giovane

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, illeso il conducente. Brutta avventura per un giovane di 18 anni, che la notte tra venerdì e sabato, intorno all’una, all’altezza dell’ex fornace, nel quartiere Lava, mentre percorreva la strada provinciale Mezzina, in direzione Castel di Lama, è uscito fuori dalla carreggiata, probabilmente a causa di un cinghiale. Dalla prima ricostruzione dei fatti sembra che l’animale sia sbucato improvvisamente facendolo uscire di strada. L’auto, una Peugeot 206, ha finito la sua corsa lungo le sponde del torrente Lava, percorrendo tutta la scarpata. Tanta paura, ma per fortuna il ragazzo non ha riportato seri danni, è riuscito a lanciare con il suo telefonino l’allarme, sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che dopo aver recuperato il giovane lo hanno consegnato alle cure dei sanitari. Sul luogo è giunta anche un’ambulanza del Potes di Offida con i sanitari a bordo che ha prestato le prime cure e trasportato il giovane al pronto soccorso del Mazzoni di Ascoli, le sue condizioni sono buone. Per fortuna nonostante il pauroso fuoristrada non ha riportato danni. Più problematico il recupero del mezzo, ieri mattina i vigili del fuoco con due mezzi, tra cui una gru, sono arrivati sul posto e l’hanno riportata in strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di San Benedetto che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nel giro di pochi giorni, lungo la strada provinciale Mezzina si sono registrati ben tre fuori strada. La strada riserva delle insidie: percorrendo le zone rurali non è raro imbattersi con gli animali.

Maria Grazia Lappa