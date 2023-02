Finisce in un fossato: soccorso

Mentre tagliava la legna, in contrada Fosso Marano di Cupra, M. M. di 62 anni, è stato colpito alla testa da un grosso ramo ed ora si trova ricoverato all’ospedale di Torrette. E’ stato un salvataggio molto complicato e faticoso per vigili del fuoco, 118 e Soccorso Alpino Marche, poiché l’uomo si trovava in fondo al fossato a circa un chilometro dalla strada principale, dove potevano arrivare uomini e mezzi di soccorso. A dare l’allarme, intorno alle 10,30 di ieri, è stato un ragazzo che era in compagnia dell’uomo e che era sceso in quella zona impiegando una moto da cross, tanto faticoso e complicato era il percorso.

Moto che si è dimostrata decisiva per trasportare le attrezzature di soccorso fin dentro al fossato facendo la spola con i mezzi dei vigili del fuoco e dell’equipaggio dell’ambulanza della Potes di Ascoli, che si trovava a San Benedetto in sostituzione degli altri equipaggi impegnati in altri servizi. Poco dopo è arrivata l’eliambulanza del 118 di Ancona, che ha fatto scendere con il verricello l’anestesista, l’infermiere e il tecnico di Elisoccorso del Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno stabilizzato il paziente su una barella speciale con la quale è stato poi issato a bordo del velivolo. L’intervento è durato a lungo, ma alla fine tutto si è svolto in sicurezza grazie alla professionalità degli operatori in campo. Le condizioni del paziente che ha subito un presunto trauma cranico e per il quale è stato trasferito al Trauma Center presso l’ospedale di Ancona, non sono apparse gravissime. Ma. Ie.