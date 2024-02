Finisce nella scarpata. Attimi di paura a Offida

Ennesimo incidente lungo la Mezzina, sulla rotatoria per Offida, all’altezza del bivio per Collecchio. Due auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile intervenuti sul luogo, si sono scontrate. Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza del 118 di Ascoli con i sanitari a bordo, che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per gli accertamenti radiografici, per fortuna le sue condizioni non sono gravi e infatti è stato assegnato il codice verde. La strada è stata subito sgombrata dai mezzi e pulita, visto il grande traffico che ieri ha interessato la provinciale Mezzina, in occasione del Carnevale di Offida. Altro incidente si è verificato ad Offida, intorno alle 18.30, un’auto, mentre stava effettuando manovre per il parcheggio è finita nella scarpata, scivolando per una decina di metri. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli che hanno provveduto a recuperare la donna che era alla guida e riportarla sul piano stradale. Con l’Intervento dell’autogru, la vettura incidentata è stata riportata in superficie. Sul posto carabinieri e personale sanitario.