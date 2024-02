Fino a 200mila euro di risparmio con l’esternalizzazione delle mense

Non aumentare le imposte comunali e risparmiare fra 100mila e 200mila euro sul costo delle mense scolastiche: sono queste le coordinate entro le quali l’amministrazione sta portando avanti il bilancio previsionale, tuttora in fase di stesura, e che verrà portato nel consiglio comunale di febbraio per l’approvazione. Nel 2024, il comune non intenderebbe approvare aumenti per quanto riguarda la tassa sui rifiuti e i parcheggi a pagamento. Inoltre, dovrebbe riuscire ad ottenere un notevole risparmio sul costo della mensa scolastica. Questa, dopo l’esternalizzazione sperimentale dell’anno in corso, voluta per le scuole dell’infanzia, sarà commissionata a cooperative anche nell’anno 2024-2025, e questa volta anche nelle scuole primarie. Il servizio quindi verrà gestito da partner esterni tranne che per l’approvvigionamento delle derrate alimentari, che rimarranno prerogativa dell’ente. A partire dall’anno 2025-2026, se i dati confermeranno la bontà dell’operazione, l’esternalizzazione diverrà completa. Già con il cambiamento in arrivo, comunque, gli uffici avrebbero stimato economie non indifferenti. Nel 2022 il costo di 216mila pasti è stato di 1.205.000 euro: l’anno prossimo, se la situazione dovesse rimanere invariata, e la produzione dovesse salire – come preventivato – a 240mila pasti, si arriverebbe ad un costo di 1.409.000 euro. Con l’esternalizzazione, siglando un appalto da 6 euro a pasto, si arriverebbe ad una spesa di 1.440.000 euro, che si ridurrebbero a 1.320.000 con un esborso di 5,5 euro a pasto e a 1,2 milioni con 5 euro a pasto. Insomma, tutto dipenderà dai termini economici dell’avviso che verrà emanato per il prossimo anno. Nel 2024, in virtù dell’aumento dei pasti, le tariffe sono già state rimodulate in base alle fasce di reddito, prevedendo l’esenzione dal pagamento della mensa per le famiglie con Isee inferiore a 7mila euro. Nel 2023, l’esenzione interessava le famiglie con Isee fino a 10mila euro, mentre da ottobre, per la nuova fascia di Isee compreso tra 7mila e 14mila euro il costo del pasto diminuirà del 45% fino al 60% per la tariffa per il terzo figlio che mangia a scuola. Da rimarcare è anche il beneficio per chi ricade nella fascia Isee tra 14mila e 20mila euro con una riduzione del costo del pasto del 22% rispetto all’anno precedente che sale al 32% per il terzo figlio. Il tutto verrà inserito nel previsionale, che inizialmente si pensava di approvare entro gennaio.

g. d. m.