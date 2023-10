Fino a domenica appuntamento con il cioccolato

Appuntamento da non perdere per i golosi, da domani a domenica, in piazza del Popolo, dove si svolgerà la quinta edizione della ‘Festa del cioccolato artigianale’. I maestri cioccolatieri dell’associazione nazionale ‘Choco amore’, provenienti da varie regioni italiane, anche quest’anno proporranno le squisitezze prodotte nelle varie ricette regionali di cioccolato puro. Una eccellenza italiana collocata al primo posto dalla Comunità europea, dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, con i liquori, la frutta secca e, per un simpatico regalo, varie forme di oggetti e attrezzi, personaggi della Walt Disney e tanto altro ancora.

Il tour nazionale delle feste del cioccolato da anni torna puntuale nelle migliori piazze italiane per soddisfare il palato degli assidui frequentatori e dei turisti, numerosi in questo periodo, per assaporare le nuove ricette e farne scorta per i prossimi mesi invernali.