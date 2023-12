Fino al 23 uno sportello alla Caritas

La Caritas diocesana di San Benedetto aprirà una "finestra" nel centro cittadino, per far conoscere le tante attività che vengono svolte in aiuto dei meno fortunati. Spazio Caritas, nell’ex Cinema delle Palme, sarà inaugurato domani e resterà aperto, tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino al 23 dicembre. La Caritas, attraverso questa iniziativa, vuol dare un augurio speciale alla città, condividendo con la comunità tutta, le azioni che svolge al fianco di molte persone che sono troppo spesso invisibili e dimenticate. Lo spazio vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione del lavoro che la Caritas svolge nel territorio della Diocesi. La Caritas Diocesana, che ha sede in via Madonna della Pietà (Ponterotto) offre a tutte le persone che ne hanno bisogno una serie di servizi come il centro di ascolto aperto la mattina, la mensa aperta tutti i giorni dell’anno, la distribuzione dei viveri e del vestiario, il servizio docce, l’accoglienza e quello di carattere sanitario specialistico. Nel 2022 sono state in aumento soprattutto le richieste di vestiti e di alloggio. In totale gli addetti hanno consegnato 6.043 pacchi viveri, serviti 29.897 pasti alla mensa, 8.900 colazioni, 2.531 vestiti, offerto la possibilità di fare 1.087 docce. L’Ufficio ascolto ha ospitato 920 persone, i beni e i servizi materiali forniti agli assistiti sono stati 48.645, i sussidi economici 164, le attività di orientamento sono state 67, gli interventi sanitari 596, mentre sono state 36 le persone aiutate a trovare un lavoro e che si sono rese indipendenti e quindi sganciate dall’opera di assistenza. "Ci rendiamo conto sempre di più che ogni ospite che incontriamo incarna per noi il volto del Cristo che nasce ed è fondamentale creare delle relazioni positive in modo che tutti possano sentirsi accolti" afferma Fernando Palestini vice direttore della Caritas di San Benedetto. Marcello Iezzi