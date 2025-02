Finta assunzione per ottenere i fondi pubblici

Un imprenditore ascolano e una sua dipendente sono finiti sotto processo perché accusati di truffa ai danni della Regione Marche e dell’Inps per una vicenda avvenuta fra il 2017 e il 2021. Il 63enne ascolano, difeso dall’avvocato Mario Ciafrè, è titolare di una società attiva a San Benedetto nella quale lavora la donna di 24 anni, difesa dall’avvocata Rita Occhiochiuso. Secondo l’impianto accusatorio della magistratura ascolana, in concorso fra loro i due avrebbero fatto in modo di rappresentare fittiziamente il percorso tirocinante, l’istaurazione e il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato della giovane donna, producendo documentazione falsificata alla Regione Marche. Tutto inducendo in errore l’ente regionale sull’erogazione di finanziamenti pubblici indirizzati alla realizzazione di tirocini e assunzioni a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area marchigiana del cratere sismico. Il danno complessivo arrecato alla Regione Marche ammonta, secondo la Procura, a 7.000 euro. Utilizzando sostanzialmente lo stesso meccanismo, i due sono accusati di aver indebitamente ottenuto dall’Inps 11.500 euro per la disoccupazione della 24enne.

p. erc.