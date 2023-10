Finti agenti della Finanza: soldi e un rolex

La sera del 27 aprile scorso Borgioni fu raggiunto a casa da due soggetti. Dissero che appartenevano alla Guardia di Finanza e indossavano pettorina e cappello con scritta e simboli istituzionali. Motivo della visita inaspettata la necessità di svolgere attività di ispezione in materia fiscale. Un inganno durato poco: a Borgioni intimarono con modi bruschi di aprire la cassaforte e consegnare oltre 10mila euro in contanti e un Rolex. Secondo l’accusa, i fratelli De Berardinis sarebbero i mandanti della rapina eseguita materialmente da Mele con la complicità di un quarto soggetto, ancora da identificare. Roberta De Berardinis è stata interrogata la settimana scorsa negli uffici della Procura; è in carcere dal 4 agosto scorso ed ha trascorso due mesi nella casa circondariale femminile di Castrogno a Teramo. Lo stesso tempo di detenzione del fratello Danile (nel carcere di Ascoli) che avrebbe materialmente contattato Mele che, benché di origini tarantine, ha risieduto e lavorato nel Piceno. Hanno spiegato alla magistratura le dinamiche dell’accaduto, pur non stravolgendo i fatti contestati. Una deposizione che non è stata ritenuta sufficiente per ottenere gli arresti domiciliari.