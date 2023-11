Finti carabinieri tentano raggiro

Si fingono carabinieri per raggirare un’anziana. E’ successo a Castel di Lama, il raggiro corre sul filo del telefono. La donna è stata raggiunta da una chiamata al telefono fisso, dall’altro capo un uomo che diceva di essere un carabiniere e che era in possesso del suo telefonino, che era stato ritrovato, quindi la pregava di recarsi al più presto in caserma per rientrarne in possesso del telefono e per la firma di alcuni verbali. Gli artefici del raggiro speravano che la donna abbandonasse l’abitazione per entrare in azione e rubare al suo interno, qualcosa però non è andata come prevedevano. I malviventi non avevano fatto i conti con la prontezza di reazione della donna, che ha subito intuito di trovarsi difronte ad un raggiro, visto che non aveva perso nulla, a quel punto non ha lasciato casa e quindi ha evitato il furto. All’indomani ha sporto denuncia in caserma.