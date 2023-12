Finti carabinieri truffano un’anziana ma scatta la trappola

Due cittadini italiani residenti a Napoli, sono stati denunciati dei carabinieri per aver truffato una donna di 90 anni che abita a San Benedetto. La somma sottratta è stata recuperata e sarà restituita alla vittima della truffa portata a termine con il solito trucco del finto carabiniere. I due, con la probabile complicità di altre persone, che i militari dell’arma stanno cercando di individuare, hanno telefonato alla novantenne dicendo che il figlio era rimasto vittima di un grave incidente stradale e che c’era urgenza di una somma di denaro per le cure mediche. Un trucco vecchio che, purtroppo, ancora funziona. L’anziana ha consegnato 500 euro e poi anche la carta di credito ed il Pin, con cui i due malfattori sono riusciti a riscuotere dal Bancomat altri 250 euro. A far scattare l’allarme ai carabinieri di Civitanova un ottantenne del luogo, che insospettito dalla telefonata ricevuta dai presunti membri della banda, ha chiamato i militari dell’arma. In pochi minuti è stata organizzata la trappola e quando i due napoletani si sono recati sotto casa dell’uomo per ritirare la somma pattuita, hanno trovato ad attenderli i carabinieri. I giovani campani hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati, identificati e denunciati. Addosso avevano ancora i 750 euro che erano stati sottratti alla novantenne di San Benedetto, il cui denaro sarà restituito. Sequestrati anche due telefonini dei truffatori, che ora sono all’esame degli esperti dei militari dell’arma, che sperano di trovare tracce di eventuali complici della banda di truffatori. I due cittadini campani sono stati denunciati all’autorità Giudiziaria presso il tribunale di Macerata.

Marcello Iezzi