Finto carabiniere si fa mostrare l’oro, la spinge e la deruba: anziana ferita

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 6 febbraio 2025 – Da una settimana la città di San Benedetto stretta nella morsa di ladri e truffatori. Le forze dell’ordine fanno appello ai cittadini invitandoli a non far entrare nessuno in casa, precisando che polizia e carabinieri non chiedono soldi per non far arrestare qualche familiare rimasto coinvolto in un incidente. Sono truffatori. Al minimo sospetto chiamare il 112 e non dare soldi o gioielli a nessuno.

Ieri mattina l’ennesima truffa, questa volta consumata ai danni di L.V. di 88 anni, finita all’ospedale per un trauma cranico lieve. La donna è caduta in casa a seguito di una spinta dell’aggressore, uomo vestito da carabiniere che se l’è filata portando via gli averi della pensionata. Il grave episodio, su cui stanno indagando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, è accaduto verso le 11,30 in via Cavallotti, nel quartiere San Filippo.

Già fin dalle prime ore del mattino sulla chat di quartiere era stato segnalato un presunto finto carabiniere che si aggirava nella zona nord della città cercando di entrare nelle abitazioni, ma la ‘voce’, evidentemente, non è arrivata alla ottantottenne che ha aperto la porta all’uomo vestito da militare dell’arma. Questa volta non ha chiesto soldi per evitare il carcere a un familiare, ma ha detto alla malcapitata che nel quartiere si aggiravano truffatori e ladri, per cui doveva controllare se in casa era entrato qualche estraneo e se aveva ancora tutto il denaro e gli effetti personali. La pensionata, ingenuamente si è fidata dando credito alla divisa ed è andata nella stanza da letto, ha aperto i cassetti ed ha verificato che tutto era al suo. E’ stato proprio in quel momento che il delinquente ha spinto la donna facendola cadere, poi ha arraffato tutto i suoi averi e se l’è data a gambe.

Appena si è ripresa dallo shock subito, la pensionata ha dato l’allarme e la polizia, che già si aggirava nella zona dov’era stato segnalato il probabile finto carabiniere, è arrivata subito, ma ormai il malvivente era fuggito ed è ancora ricercato. La donna è stata soccorsa dall’equipaggio della potes-118 e trasportata al pronto soccorso in codice giallo, poiché cadendo indietro ha battuto la testa ma, fortunatamente non ha subito danni importanti. Era talmente traumatizzata che in ospedale non si fidava neppure del personale sanitario ed è stato difficile farle comprendere che era al sicuro e che tutte le persone attorno a lei erano medici e infermieri.