Finto corriere tenta truffa ad anziano Il figlio arriva e lo coglie sul fatto

E’ un napoletano il giovane che lo scorso settembre ha tentato di truffare un anziano residente a San Benedetto. Impresa criminosa sventata dall’improvviso ritorno a casa del figlio dell’anziano che, nel tentativo di bloccare il lestofante, ha subito la frattura di un braccio. Il truffatore si trova ora ai domiciliari nella sua abitazione partenopea. A scoprire l’identità del napoletano sono stati gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Ascoli, coordinati dalla Procura. L’85enne era stato contattato da un presunto corriere che lo aveva avvisato dell’imminente consegna di un pacco per il nipote, chiedendo 4mila euro. Poiché non aveva disponibilità di denaro, il finto corriere si sarebbe "accontentato" di gioielli che l’anziano aveva in casa e che si accingeva a consegnare. Ma in quel momento è arrivato il figlio che l’ha sorpreso sul fatto ed il malvivente, pur di procurarsi una via di fuga, l’ha spintonato facendolo cadere. Nell’impatto il figlio della vittima ha subito la frattura di un braccio. Gravi gli indizi di colpevolezza a carico del giovane campano. Le indagini vanno avanti, poiché v’è il sospetto che il napoletano possa aver agito con la collaborazione di qualche complice. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Marcello Iezzi