Finto fattorino spintona e colpisce carabinieri: condannato

Di violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale doveva rispondere un moldavo di 42 anni arrestato a luglio 2022 dai carabinieri a San Benedetto. Difeso dall’avvocato Silvia Morganti, l’uomo è stato processato e condannato dal tribunale di Ascoli a 8 mesi: l’accusa aveva chiesto una pena di un anno e 4 mesi di carcere. Il moldavo era accusato di essersi introdotto nell’appartamento di due persone in via Pizzi a San Benedetto, fingendosi un fattorino. Ha detto di dover consegnare un pacco; gli occupanti lo hanno fatto entrare, ma si sono rapidamente resi conto che mentiva e lo hanno invitato ripetutamente ad andarsene, non riuscendovi visto che lui è rimasto lì. I due sambenedettesi hanno chiamato il 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo operativo che ha individuato il 42enne invitandolo a declinare le proprie generalità e mostrare un documento di identità. L’uomo si è rifiutato, iniziando piuttosto a dileggiare i due militari dell’Arma. Quando questi hanno cercato di farlo salire in auto per condurlo in caserma per l’identificazione, il moldavo ha iniziato a dimenarsi, spintonando e colpendo i carabinieri. Una condotta aggressiva proseguita anche in caserma quando ha iniziato a scalciare nel tentativo di non scendere dall’auto di servizio.

p. erc.