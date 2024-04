Finto finanziamento. Truffato sambenedettese

Udienza vivace del processo in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia che vede un uomo di 47 anni originario di Bari e una donna di 51 anni di San Benedetto accusati di aver orchestrato, attraverso una società di finanziamenti, una truffa ai danni di un sambenedettese che, assistito dall’avvocato Francesco Paoletti, li ha denunciati. L’uomo è stato indagato quale titolare della società e la donna nella veste di consulente finanziaria. la truffa sarebbe stata messa in atto promettendo falsamente alla società di cui il sambenedettese è titolare la loro consulenza per ottenere un finanziamento di un milione di euro grazie all’intervento nientemeno che del principe dei cavalieri di Malta sovrano ordine. Un finanziamento che però avrebbero più volte rimandato, adducendo le più svariate scuse. Per dare forza alla propria posizione il barese e la sambenedettese avrebbero anche messo in scena una telefonata nella quale il compagno della donna si sarebbe presentato come tuttofare e amico del principe di Malta il quale ha assicurato che il finanziamento era stato deliberato, chiedendo nel contempo al sambenedettese di sottoscrivere entro un’ora modelli di acconto. Proprio costui è stato sentito nell’ultima udienza.

Ha detto che risiede a Cipro e che ha conosciuto la donna in Nigeria dove gestiva aziende che si occupavano di sicurezza privata, con un esercito di mercenari che forniva a governi delle nazioni africane. Ha detto di non conoscere il sambenedettese affermando però di avergli scritto attraverso la sua mail aziendale mandandogli un contratto nel quale voleva una percentuale sul finanziamento. Sentito anche un ragioniere commercialista, teste della difesa, che ha confermato che gli imputati avevano chiesto una provvigione del 5% che risultava dal contratto, ma volevano un altro 5% in nero: in definitiva il 10% sul milione di euro di finanziamento. In questo modo i due soggetti riconducibili alla società finanziaria si sono fatti consegnare dal sambenedettese prima 7.500 euro, a titolo di compenso per l’istruttoria della pratica, poi avrebbero ottenuto anche il pagamento di altri 4.260 euro per la garanzia di finanziamento. In definitiva il danno causato all’imprenditore sambenedettese ammonta a 11.760 euro: soldi pagati ma ai quali non ha fatto seguito alcuna corresponsione dell’agognato finanziamento. Ad oggi la finanziaria non ha mai restituito i denari anticipati dalla società sambenedettese per l’istruzione della pratica.

Peppe Ercoli