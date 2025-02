Finto provino da calciatore. Famiglia truffata per 10mila euro

Entrare in una squadra di calcio, diventare un campione, vincere e guadagnare tanti soldi è il sogno della maggior parte dei ragazzi. Ma anche delle loro famiglie, spesso disposte a pagare per favorire la carriera calcistica del proprio figlio. E’ in questo ambito che si sarebbe dipanata una vicenda finita all’attenzione della Procura prima e del tribunale di Ascoli poi dove ieri è iniziato il processo per quattro persone che avrebbero incassato una somma di denaro dai genitori di un ragazzino con la promessa che sarebbe entrato nelle giovanili dell’Ascoli calcio. La società bianconera non figura in alcuna veste nel procedimento penale in corso, essendo risultata estranea ai fatti. Accusate in concorso di truffa sono quattro persone che ieri sono comparse davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti. Si tratta di un 60enne di Garlasco (Pavia), un 56enne di Porto San Giorgio, un 63enne di Ripatransone e un ascolano, anche lui di 63 anni. Sono difesi dagli avvocati Carnevali, Piergentili e Cantalamessa. Nell’estate del 2022 il 60enne si mise in contatto con i genitori di un ragazzo, aspirante calciatore. Si presentò come un osservatore sportivo e propose alla coppia di far sostenere un provino al loro figlio. Il giovanissimo calciatore fece il provino, ce la mise tutta per convincere chi lo valutava di avere la stoffa. Trascorse qualche giorno in ansia, finché l’osservatore contattò di nuovo i genitori, dando loro indicazione di telefonare al sangiorgese per un eventuale tesseramento del figlio nelle giovanili dell’Ascoli calcio. Quest’ultimo chiese loro 20.000 euro, poi ridotti a 10.000, dicendo che erano soldi necessari a coprire le spese di vitto e alloggio presso un convitto. L’accordo fu trovato. Padre e figlio il 3 agosto giunsero ad Ascoli e incontrarono il sangiorgese e il 63enne di Ripatransone che disse di vantare la conoscenza dei dirigenti dell’Ascoli, in quanto ex calciatore e che quindi avrebbe messo una buona parola per favorire il tesseramento. I due alloggiarono a casa del quarto imputato, l’ascolano, al quale il sangiorgese, il 4 agosto, consegnò due buste contenenti i 10.000 euro ricevuti dal padre del ragazzo. Ma nei giorni successivi del tesseramento non se ne fece nulla e i quattro, dopo alcuni contatti telefonici, si resero irreperibili. Il padre del ragazzo ha quindi sporto denuncia ed ora sarà il processo a fare chiarezza su quanto accaduto.

Peppe Ercoli