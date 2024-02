’Finzioni’ al teatro delle Energie

Nell’ambito della rassegna di teatro al delle Energie di Grottammare venerdì prossimo ’Energie vive primavera’ propone lo spettacolo ’Finzioni’ tratto dai racconti di Jorge Luis Borges, un progetto di Anton Giulio Calenda, Alessandro Di Murro del Gruppo della Creta per la regia di Alessandro Di Murro. Il cartellone di Energie Vive è realizzato dall’Associazione Profili Artistici e comune di Grottammare con Amat e il contributo di Regione Marche. In scena: Matteo Baronchelli, Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, Amedeo Monda e Laura Pannia e con le musiche originali di Enea Chisci, proposto in collaborazione con Fattore K con il patrocinio della Casa Argentina en Roma. Si legge nella presentazione: "È indubbio: abitiamo l’epoca della complessità. Costantemente studiati, costantemente profilati e costantemente produttori di dati". Ingresso 10 euro.