Fioccano eventi ma si discute sulle risorse

Ci saranno anche il San B. Sound e la tappa finale del campionato di Serie A di beach soccer, nella lista di eventi del calendario primaverile ed estivo 2024: manifestazioni che l’amministrazione comunale intende finanziare non con nuove risorse stanziate in bilancio, ma con l’avanzo del 2023 e soprattutto con le future sponsorizzazioni. Per quanto riguarda quest’ultime, l’anno scorso ammontarono a 300mila euro, e quindi nei prossimi mesi il comune dovrà incamerare una cifra simile, o sarà costretto a impoverire il programma di appuntamenti. La discussione sugli eventi è emersa nelle ultime riunioni di maggioranza, impegnata a redigere il bilancio di previsione che verrà approvato nel consiglio di fine febbraio. Uno dei paletti decisi dal vertice comunale è il mantenimento delle tariffe, che quindi non verranno aumentate e anzi, in alcuni casi subiranno dei tagli, come nel caso della mensa e del trasporto scolastico. Riduzioni che il vertice di Viale De Gasperi coprirà inserendo poche spese per gli eventi, che quindi saranno finanziati con quanto rimasto del 2023 e con gli introiti eventualmente incamerati dai privati. Insomma, una scommessa in piena regola, ma comprensibile, visto il successo dell’anno appena passato. Nel cartellone, comunque, figurerà la maggior parte delle manifestazioni finora volute dal settore turismo, cultura, sport e commercio, e pochi giorni fa il sindaco Spazzafumo ha aggiunto di voler dare spazio agli eventi enogastronomici che valorizzano le eccellenze locali. L’altro obiettivo è di macinare buoni numeri in bassa stagione, e nel 2023 la riviera ci è riuscita. In quanto a presenze, infatti, le statistiche indicano un netto miglioramento rispetto al 2022 nel corso di ben nove mesi su dodici. Altra gatta da pelare riguarda le manifestazioni enogastronomiche da fare in centro: molti commercianti e la minoranza, infatti, hanno chiesto di non intasare le zone clou della città fra luglio e agosto, quando i clienti per locali e negozi arrivano in massa.

Giuseppe Di Marco