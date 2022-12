Fioravanti: "Così cambiamo volto alla città"

Ascoli si affaccia sul 2023. Un anno cruciale per l’amministrazione comunale che cercherà di mettere a segno le azioni programmate per favorire il rilancio della città sotto svariati aspetti: ripopolamento, ristrutturazione delle scuole, opere pubbliche, parcheggi, rilancio economico, qualità della vita, sanità e turismo. A toccare queste tematiche è stato il primo cittadino Marco Fioravanti.

Come si chiude l’annata dal punto di viste delle opere realizzate?

"Gli interventi più soddisfacenti sono stati il nuovo campo sportivo di Monticelli e la scuola di Poggio di Bretta. Questa è stata la prima scuola riconsegnata dopo il terremoto. La scelta fatta è stata proprio di non centralizzare e ristrutturare i plessi già esistenti dove si trovano. Anche sul campo sportivo abbiamo ottenuto ottimi risultati nonostante le difficoltà legate ad aumento e reperimento dei materiali".

Problema decrescita demografica. Come invertire il trend?

"Va ricreato un ecosistema attrattivo. La azioni da fare sono diverse. Creare posti di lavoro e stiamo lavorando in sinergia con le aziende. Nel farlo abbiamo bisogno del supporto dell’università con nuovi corsi volti a formare le figure richieste dalle imprese. Con il Pinqua poi saranno creati appartamenti a basso costo per facilitare la possibilità di tornare in città. A ciò va inoltre aggiunto l’aspetto relativo alla qualità della vita".

Sull’ultimo aspetto come state operando?

"È stato approvato il biciplan definitivo. Abbiamo iniziato un percorso lungo che prevede l’uso di un’applicazione volta ad incentivare l’uso della bicicletta e del trasporto pubblico. Abbiamo aperto alla partecipazione di tutte le associazioni. Prevediamo lo sviluppo di un piano regolatore con un disegno integrato di tutte le piste ciclabili".

Nel 2023 quali sono gli interventi da portare a casa?

"Riaprire il ponte di San Filippo rappresenta uno snodo cruciale. Per quanto riguarda corso Trento e Trieste siamo al terzo step. Si tratta di un cantiere molto complicato, ma siamo fiduciosi. Stiamo monitorando quotidianamente la situazione. Attualmente in città abbiamo aperto 40 cantieri relativi a strade e opere pubbliche. So che purtroppo ci sono vari disagi e mi scuso di questo. Però il lavoro portato avanti abbellirà notevolmente la città. Tutti poi ne gioveranno".

Dopo svariati anni si è riusciti a rivedere la situazione con la Saba...

"Siamo molto soddisfatti della nuova convenzione stipulata. Siamo riusciti ad abbassare le tariffe ed è stato azzerato il presunto debito. Il confronto avuto ci ha permesso di avere più agilità sullo sviluppo del piano sosta. A partire dal 2024 avremo la possibilità di esercitare un’opzione per il riscatto".

Su sanità e turismo infine cosa bolle in pentola?

"Saranno importanti i lavori di efficientamento energetico che consentiranno al Mazzoni di restare centrale per Ascoli e le aree interne. Andremo a migliorare le prestazioni sanitarie. Ci sono ancora liste d’attesa troppo lunghe. Sul turismo i numeri sono in crescita. Sarà fondamentale continuare a puntare sull’accoglienza e l’allestimento di manifestazioni di nicchia che richiamano molti visitatori".

Massimiliano Mariotti