Fioravanti: "Destagionalizzare e ampliare le strutture ricettive"

Digitando ‘Ascoli Piceno’ su Booking, qualche stanza la si può ancora trovare in questi giorni. Ma nelle scorse settimane, tra Sant’Emidio e Ferragosto, era praticamente impossibile. Le cento torri, infatti, hanno fatto registrare (quasi) il sold out. Merito sicuramente dei tanti eventi che sono andati in scena nel mese di agosto. Ne è consapevole il sindaco Marco Fioravanti che, avendo anche la delega al turismo, stila un bilancio per l’estate 2025. "Abbiamo ancora l’ultima settimana di agosto e i primi quindici giorni di settembre per fare il punto della situazione in maniera definitiva – spiega Fioravanti –. Però è evidente che questa estate sia andata benissimo. Ho già avuto modo di confrontarmi con i titolari di alberghi, ristoranti, bed and breakfast e attività commerciali: dalla maggior parte c’è soddisfazione per un incremento che è stato registrato rispetto agli anni passati. Intorno a Ferragosto feci una prova e vidi, su Booking, che c’era solo una stanza disponibile. Ciò vuol dire che in tutte le altre strutture ricettive c’era il ‘tutto esaurito’. Anche settembre sta diventando un mese importante e ci sono già parecchie prenotazioni. Abbiamo svolto, come amministrazione, un lavoro importante anche sul fronte della cosiddetta destagionalizzazione. Insomma, occorre ancora lavorare tanto su alcuni aspetti, però – prosegue il sindaco -. Ad esempio parlo dell’accoglienza, ma anche i servizi da offrire ai visitatori. Tra l’altro, stanno nascendo nuovi b&b di qualità che amplieranno l’offerta ricettiva. Questi si aggiungeranno alla riapertura dell’hotel Gioli, alla creazione di un nuovo albergo alle porte della città e all’introduzione di un boutique hotel. Per non parlare del nuovo studentato – conclude Fioravanti –, che ci permetterà anche di aumentare gli spazi da destinare agli studenti che scelgono la nostra università".

m. p.