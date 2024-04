Fioravanti inaugura la sede: "Un punto di riferimento"

Inaugurata la sede elettorale della lista civica ‘Fioravanti sindaco di Ascoli’. Ieri pomeriggio a Monticelli è stato lo stesso primo cittadino ad aprire ufficialmente le porte del quartier generale presentando uno ad uno i singoli candidati che scenderanno in campo. Nella scelta dei nomi si è voluti abbinare le esperienze vantate dai singoli in vari campi alla passione degli amministratori uscenti, guardando allo stesso tempo verso le idee innovative dei più giovani. "Questa nuova sede elettorale rappresenterà un punto di riferimento per i residenti del quartiere e tutti gli ascolani che vorranno discutere con noi le proprie proposte ed esigenze, in uno scambio costruttivo di idee per il bene di Ascoli – commenta Fioravanti –. La nostra porta è sempre aperta, come da oltre 5 anni a questa parte, e nelle prossime settimane saremo ben felici di continuare a confrontarci con chiunque voglia mettersi in gioco e offrire un contributo alla crescita della nostra città, al di là di ogni schieramento politico. La grande partecipazione di questa sera è l’ennesima conferma della fiducia che gli ascolani ripongono nell’amministrazione. Possiamo guardare con orgoglio alle molte sfide affrontate e vinte fin qui, ma non possiamo permetterci di lasciare il lavoro a metà. L’obiettivo è proseguire in questa direzione, confermando il nostro impegno per la nostra città per tutelare il bene comune, migliorare la qualità della vita sul territorio, garantire servizi efficienti e favorire opportunità di crescita per Ascoli e i suoi abitanti".

All’interno di essa ci saranno Alessandro Bono e Laura Trontini, rispettivamente presidente del consiglio comunale e consigliere. "Marco è la persona con cui 5 anni fa ho intrapreso questo cammino politico – sostiene Bono –. Abbiamo bisogno di tutti voi, del vostro incitamento e del vostro aiuto per arrivare al traguardo tutti insieme. Vogliamo portare avanti questa guida politica che ha fatto tanto e farà ancora di più per rendere questa città ancora più bella. Cresceremo insieme nell’umiltà e con la voglia di migliorarci". Dello stesso avviso anche la Trontini che aggiunge: "Oggi, come avvenuto nel 2019, saremo ancora al fianco di Fioravanti per sostenerlo. Nel corso di questo mandato abbiamo ottenuto grandi risultati. Quando mi hanno chiesto di partecipare ho subito accettato volentieri. Questo progetto politico proseguirà nel tempo anche nelle prossime elezioni future. Il mio impegno personale non mancherà mai con la stessa determinazione di sempre".

Massimiliano Mariotti