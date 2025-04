Fioravanti lascia l’Ato: "Ora tocca al Fermano"

Cambio al vertice dell’Ato 5 Marche Sud. Ieri mattina, nel corso dell’assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale, il presidente Marco Fioravanti ha annunciato le sue dimissioni dalla guida dell’ente che gestisce il servizio idrico integrato nel Piceno e nel Fermano. La successione sarà gestita a breve tramite una nuova assemblea dei sindaci. "Credo che per garantire un corretto equilibrio territoriale il prossimo presidente dell’Ato debba essere un sindaco del Fermano — ha annunciato Fioravanti — C’è grande collaborazione tra i sindaci del Piceno e del Fermano e questo percorso va rilanciato con ancora più forza". Nel frattempo, sarà il vicepresidente Antonio Del Duca a traghettare l’ente fino alla nomina del nuovo presidente.

"Abbiamo portato avanti un lavoro senza precedenti — ha dichiarato Fioravanti tracciando il bilancio della sua presidenza – raggiungendo risultati straordinari come il bonus idrico da 500mila euro per le famiglie più fragili, la gestione delle emergenze idriche post-terremoto e la crisi energetica". Fioravanti ha ricordato che "in questi due anni abbiamo lavorato anche che per gestire una situazione di crisi, perché il terremoto prima e la crisi idrica poi, hanno portato una carenza idrica e anche una variazione dei costi perché, ad esempio, pompando più acqua, non avendone la disponibilità, è stato necessario utilizzare più energia elettrica che, a causa delle guerre, è aumentata. Questo – ha spiegato – ha provocato anche uno sbilanciamento dei costi. Però siamo riusciti ad attivare un tavolo insieme alla Regione, insieme alla Prefettura, sensibilizzando le amministrazioni comunali".

Attuata anche una politica di sensibilizzazione dei cittadini sull’uso responsabile dell’acqua e quindi anche a ridurre lo spreco. "Abbiamo fatto un’azione politica molto importante: gli altri territori, ad esempio Pesaro, hanno aumentato tantissimo la tariffa dell’acqua, noi l’abbiamo congelato e quindi non abbiamo aumentato le tariffe idriche per il 2025/26. Un segnale molto importante anche di fiducia perché l’Ato è rappresentata dai comuni del Piceno, dai comuni del Fermano. Abbiamo fatto un grande lavoro anche sul lato Pnrr attingendo molti contributi del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture per poter ricreare una vera infrastruttura per razionalizzare l’acqua, per ridurre lo spreco idrico e per lavorare sulle infrastrutture idriche".

Peppe Ercoli