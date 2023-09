Fioravanti: "Sediamoci intorno a un tavolo e confrontiamoci"

La voce relativa alla terza Quintana che potrebbe essere istituita nel 2024, magari a settembre, per festeggiare i primi 70 anni della rievocazione, non ha lasciato indifferente nemmeno il sindaco Marco Fioravanti. Il magnifico messere, infatti, ha ammesso di aver letto alcuni ‘post’ sui social nei quali si discuteva in merito a tale eventualità, confermando però che tutto verrà deciso in sinergia con il consiglio degli anziani, presieduto da Massimo Massetti, e con i capisestiere. "Siamo abituati a prendere delle decisioni in modo collegiale – spiega Fioravanti –. Sicuramente è ancora presto per parlare del settantennale, visto che i sestieri devono ancora chiudere il proprio anno. Entro dicembre, comunque, contiamo di definire il programma per il 2024. Se mi piace l’idea della terza Quintana? Sono sincero, in questo momento preferisco non esprimermi perché ogni decisione non viene presa da me. Ribadisco che, in ambito quintanaro, ci si confronta su qualsiasi tematica quindi il mio parere conterebbe poco. Ascolteremo il consiglio degli anziani e gli stessi capisestiere per capire come onorare al meglio il settantennale della nostra straordinaria rievocazione storica. Ancora non abbiamo affrontato il discorso – conclude il sindaco –. Sono emerse un po’ di idee, ci sono alcuni spunti, ma attendiamo di poterci ritrovare tutti insieme per decidere il da farsi. Tra qualche settimana organizzeremo le prime riunioni e, ripeto, entro dicembre cercheremo di stilare un programma di massima per il prossimo anno". Nel frattempo, da qualche giorno c’è stata una sostituzione all’interno del comitato della Piazzarola. Si è infatti dimesso il consigliere Fulvio Giovannetti, che nella tornata elettorale del 2019 si candidò caposestiere perdendo poi il confronto con l’attuale presidente Carlo Bartoli. Al suo posto è subentrato Giorgio Agostini. Infine, ieri sera si è aperta l’edizione 2023 della Tenzone Aurea, il campionato nazionale di A1 per sbandieratori e musici, con la sfilata dei 22 gruppi partecipanti. Da questa mattina si comincerà a gareggiare, con le gare trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fisb, dalle 9. In lizza, vale la pena ricordarlo, ci sono quattro sestieri ascolani che proveranno a conquistare le medaglie e contendersi il titolo italiano: si tratta di Porta Solestà, Porta Romana, Porta Maggiore e Sant’Emidio. Questa mattina si svolgeranno le qualificazioni di singolo, grande squadra e musici. Dalle 21, invece, le finali. Domani mattina le qualificazioni di coppia e piccola squadra, con la sfida per le medaglie prevista anche in questo caso dalle 21.

m. p.