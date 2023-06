Fioritura a Castelluccio: accessi limitati

Centinaia. Tante saranno le persone che, dal Piceno, nei prossimi giorni approfitteranno delle giornate di sole per mettersi in marcia verso l’Umbria e ammirare, dal vivo, lo spettacolo offerto dalla fioritura di Castelluccio. Un caleidoscopio di colori in grado di richiamare, ogni anno, visitatori da ogni parte d’Italia e perfino dall’estero. Per accoglierli tutti, il Parco nazionale dei Monti Sibillini, in sinergia con i Comuni di prossimità (ovvero Norcia, Arquata e Castelsantangelo sul Nera), ha deciso di limitare gli accessi veicolari. Ciò, ovviamente, all’unico scopo di preservare la natura, evitando così che il traffico possa causare disagi alla viabilità e danni all’ambiente. Sono quattro le domeniche interdette al traffico motorizzato: il 25 giugno, il 2 luglio, il 9 luglio e il 16 luglio. In queste date, dunque, la circolazione per auto e camper sarà off limits. Per i ciclomotori, le biciclette, i bus turistici e ovviamente le auto dei residenti, l’accesso sarà sempre liberamente consentito. Lo stesso discorso, poi, vale per gli esercenti della zona, per i soggetti non deambulanti e per tutti coloro che sono comunque in possesso dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Durante le prossime quattro domeniche, inoltre, chi vorrà raggiungere Castelluccio con la propria auto o in camper per poter godere della fioritura, dovrà parcheggiare in una delle aree allestite nelle tre porte di ingresso alla piana. Da qui, poi, si potrà salire sui bus navetta predisposti per l’occasione, i quali garantiranno il servizio sia all’andata che al ritorno verso i parcheggi. I posti a disposizione per auto e camper, però, non sono molti e questo va detto. Pertanto, il consiglio per i visitatori è quello di prenotare, attraverso il sito internet https:www.parchiaperti.itfioritura-castelluccio-di-norcia.

Matteo Porfiri