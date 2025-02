Fipav, nuovo consiglio

Come da tradizione, il Comune di Grottammare ha ospitato le elezioni per il rinnovo del consiglio federale provinciale della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) – comitato territoriale di Ascoli Piceno-Fermo. L’assemblea territoriale si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle società affiliate e di due cittadini grottammaresi: il consigliere comunale con delega allo sport, Nicolino Giannetti, e l’ex campionessa di pallavolo, nonché consigliere federale Fipav, Chiara Di Iulio. "È un onore per noi ospitare queste votazioni – ha dichiarato il consigliere Nicolino Giannetti aprendo l’assemblea con i saluti istituzionali in ricordo di un grande presidente purtroppo scomparso lo scorso anno, Giulio Frabboni, storico dirigente del Grottammare Volley. Ringrazio il Sindaco Rocchi, il presidente Carboni e la campionessa Chiara Di Iulio". Nessuna sorpresa dall’esito delle votazioni: Mariano Carboni, detto Fabio, è stato rieletto presidente con 1.509 voti, ottenendo un forte sostegno da parte delle società sportive del territorio. Accanto a lui, sono stati confermati anche i consiglieri Giuseppe Cupelli (1.820 voti), Giovanni Ciabattoni (1.550 voti), Rossano Romiti (1.510 voti) e Marco Pagliariccio (1.350 voti). Il ruolo di revisore dei conti sarà ricoperto da Francesca Scendoni, che ha ottenuto 1.572 voti. Con questa assemblea, si apre ufficialmente il quarto mandato di Carboni alla guida della Fipav territoriale. Il presidente ha voluto ringraziare le 35 società su 36 aventi diritto che hanno scelto di rinnovargli la fiducia, esprimendo la propria soddisfazione per il supporto ricevuto. Tra gli obiettivi del nuovo mandato spiccano il rafforzamento della sinergia tra le società, il coinvolgimento del settore giovanile e la promozione della pallavolo attraverso una comunicazione moderna ed efficace.

Ma. Ie.