Firmato Protocollo per Esperienze Educative di Qualità a 0-6 Anni nel Piceno e Fermano

E’ stato firmato il primo protocollo per garantire esperienze di continuità, qualità e pari opportunità educative a tutti i bambini e le bambine in fascia d’età 0-6 anni. Il protocollo comprende non solo di tutti i comuni nei quattro Ambiti Territoriali Sociali del Piceno, ma quelli del Fermano. Il Protocollo è finalizzato alla stretta collaborazione tra istituzioni educative e scolastiche comunali, private, pubbliche, paritarie e amministrazioni comunali. Nel progetto sono coinvolti i Comuni di Montalto, Carassai e Rotella. Ed entro la fine di giugno anche Monteprandone, Acquaviva, Monsampolo, Spinetoli, Grottammare, Cupra, Ripatransone, Cossignano, Massignano, Montefiore, San Benedetto, Ascoli, Acquasanta, Arquata, Palmiano, Venagrande, Roccafluvione, Montegallo, Maltignano, Folignano, Offida, Appignano, Spinetoli, Castignano, Colli, Castel di Lama, Comunanza, Montedinove, Force, Montemonaco, Amandola, Montefalcone, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria in Materano, Smerillo. Per la firma erano presenti i sindaci di Montalto Daniel Matricardi, di Rotella Giovanni Borraccini e il sindaco di Carassai Filippo Michitti, oltre alla direttrice dell’ambito sociale 21 Simona Marconi, la referente della Provincia Rita Tancredi, la dirigente dell’ISC Luigia Romagni e la presidente di Viva GM Elisa Farina.