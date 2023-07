Fish torna a Grottammare, Elvio Mazzagufo lancia l'ittiturismo

A Grottammare torna Fish, l’ittiturismo di Elvio Mazzagufo (foto), che nel 2005 fu la prima esperienza di attività svolta da un pescatore a terra nel campo della ristorazione. Torna, ma con una formula nuova, gestita dal figlio Louis, che propone un aperitivo a base di pesce in spiaggia, al tramonto, mentre si ascolta buona musica, essendo un affermato dj che ha lavorato per diversi anni ad Amsterdam nelle migliori discoteche, dopo che l’attività di ristorazione, Fish, nel 2015 è diventata "Il vecchio e il mare". Ora Mazzagufo, insieme alla pescaturismo, ha avviato l’ittiturismo, primo e unico in tutta la fascia adriatica. La normativa, infatti, consente al pescatore che è in possesso di un’abitazione o di uno spazio in concessione, di esercitare la ristorazione o dare ospitalità. Lo spirito della legge è di dare modo ai pescatori di integrare il reddito proveniente dall’attività di pesca. Ora, con Fish, Louis propone una nuova formula: si potrà trascorrere qualche ora al tramonto, con i piedi nella sabbia, mangiando qualcosa che profuma di mare, preparato da Elvio, sorseggiando un drink e ascoltando buona musica. L’inaugurazione ci sarà oggi alle 19 nel "Villaggio dei pescatori".