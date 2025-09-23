Fiume transennato. Barriere sui ponti di legno all’oasi del Castellano

E’ stato chiuso, per motivi di sicurezza e per garantire l’incolumità pubblica, il ponte in legno che conduce alla spiaggetta del fiume Castellano. Dopo un sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi dai vigili del fuoco, è stata collocata una transenna a ridosso della struttura, per evitare appunto il passaggio delle persone. In realtà, sono anni che quel ponte si trova in condizioni pessime ed è pericoloso ma, a quanto pare, la situazione sarebbe peggiorata. Pertanto, è stato necessario intervenire e disporne la chiusura.

In realtà ci sono transenne anche sull’altro ponte, quello che si usa per accedere alle spiagge. Blocco che però è stato spostato e sul ponte di legno si continua a passare, nonostante si veda a occhio nudo una pericolosa inclinazione sul lato destro. Dopo il ponte, una recinzione di metallo divelta mesi fa: era stata messa addirittura lo scorso anno per i lavori che erano partiti ma che poi si sono evidentemente arenati. La stagione estiva è così trascorsa nell’incertezza per i tantissimi frequentatori di questa gemma di Ascoli.

L’occasione, a questo punto, sarà quella giusta per avviare i tanto attesi lavori di riqualificazione di tutta l’area del Castellano. Intervento che l’amministrazione comunale, in sintonia con l’amministrazione provinciale visto che la zona è prevalentemente di competenza di Palazzo San Filippo, aveva in serbo già da tempo ma che non era mai stato avviato. Approfittando anche del fatto che la stagione estiva è praticamente terminata e che nessuno, ormai, andrà al fiume a prendere un po’ di fresco, potrebbe essere proprio questo il momento giusto per dare il via ai lavori. Per il progetto, d’altronde, era stata stanziata già una bella somma, quindi i fondi ci sarebbero già. A breve se ne saprà certamente qualcosa in più, anche perché, se il ponte è effettivamente pericoloso, non si può temporeggiare ancora per sistemarlo. Anche per evitare che le persone scavalchino la transenna per recarsi ugualmente sulle sponde del fiume Castellano, come già accade per la transenna posta sull’altro ponte o per la scalinata di legno nella primissima spiaggetta, subito a destra del parcheggio: diversi gli scalini di legno che si sono sfondati, ma alcuni continuano comunque ad arrampicarsi ai lati della scala per raggiungere il fiume.