Flags in Paregnà, lo show di sbandieratori e musici per la seconda edizione del torneo di Tufilla

Divertimento e spettacolo, nel weekend appena trascorso, con la seconda edizione del torneo ‘Flags in Paregnà’, la manifestazione per sbandieratori e musici organizzata dal sestiere di Porta Tufilla con il patrocinio del Comune e la compartecipazione del consiglio regionale. Oltre ai sestieri ascolani, all’iniziativa hanno partecipato anche altri gruppi provenienti da tutta Italia, per una lunga giornata di emozioni e di amicizia. Alcune gare si sono svolte nel chiostro rinascimentale di Sant’Antonio Abate, altre invece al palazzetto di Monticelli, visto che il maltempo ha condizionato il programma del torneo. Per quanto riguarda i risultati, nella specialità della coppia hanno vinto Luca Federici e Edoardo Pavoni per il sestiere di Porta Solestà, mentre al secondo posto si sono piazzati Samuel Spinelli e Alessio Gentili per Porta Romana. Terzo gradino del podio, invece, per Giorgio Polucci e Simone Salusti della Piazzarola. Nel singolo, successo per Robert Alexa di Porta Romana, seguito da Simone Salusti della Piazzarola e Stefano Sermarini di Porta Maggiore. Proprio i neroverdi di Porta Maggiore, invece, hanno trionfato nella grande squadra, mentre nella piccola squadra hanno vinto gli sbandieratori del sestiere di Sant’Emidio. Vittoria di Porta Maggiore anche per quanto riguarda i musici.

m.p.