Flaiani lancia la sfida ad Ameli:: "Sono a disposizione del partito"

La sfida è stata lanciata, dal palco del Filarmonici, davanti a oltre 300 persone. Ora spetterà al Partito Democratico raccoglierla e trovare una soluzione. Al più presto, però. Angelo Flaiani o Francesco Ameli? Chi dei due comparirà nella lista del Pd, a sostegno del candidato governatore Matteo Ricci, per le prossime Regionali di settembre? L’ex sindaco di Folignano, attuale vice del primo cittadino Matteo Terrani, mercoledì scorso ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori. O, meglio, più di 300 persone hanno deciso di partecipare all’incontro ‘Le Marche che vogliamo’, andato in scena appunto al Filarmonici, per sostenere proprio l’eventuale candidatura di Flaiani. Sul palco, per due ore, si sono alternati alcuni rappresentanti della società civile: persone comuni che hanno raccontato i propri percorsi di vita condivisi con lo stesso Flaiani. Pochi i politici presenti all’incontro, ma tra questi non è passata inosservata l’adesione dell’ex deputato Luciano Agostini. In platea anche il sindaco di Arquata Michele Franchi.

"Un’emozione grande trovare un Filarmonici pieno di persone pronte a sostenere la mia candidatura alle elezioni regionali – conferma Flaiani –. In pochi giorni in più di trecento hanno accolto l’invito a sostenere una candidatura che arriva dalla società civile e che viene proposta al Pd come valida nonché capace di intercettare gli elettori indipendenti. Cittadini che votano in base alla fiducia personale che hanno in chi, nel corso degli anni, ha saputo dimostrare sul campo, competenza e capacità. L’esperienza amministrativa e professionale, la mia storia, la mia persona vengono messi a disposizione per contribuire a vincere e fare in modo che il centrosinistra torni ad amministrare la nostra splendida regione – conclude Flaiani -, che mai come in questo momento necessita di un cambio di marcia e nuove persone alla sua guida". Mentre Flaiani è sostenuto da un ‘big’ come Agostini, dall’altra la consigliera uscente Anna Casini è al fianco di Ameli. Quest’ultimo, tra l’altro, appare anche avvantaggiato dal suo ruolo di segretario provinciale del Pd. Una bella sfida, dunque, quella tra i due esponenti dem, che in queste ore sta letteralmente agitando il Partito Democratico. Gli iscritti si sono già confrontati nei vari circoli e, a breve, dovrà essere presa una decisione. Perché il tempo stringe.

Matteo Porfiri