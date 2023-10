Flaiani replica all’opposizione: "Siamo noi in credito con la Ciip"

"Ma quale morosità da parte del Comune? La Ciip ha chiuso l’utenza del cimitero comunale, per poi riattivarla due giorni dopo senza che si effettuasse alcun pagamento specifico per il ripristino, erroneamente e per un mancato controllo delle movimentazioni contabili nonché per una mancata comunicazione interna". Il vicesindaco di Folignano, Angelo Flaiani, respinge al mittente le accuse arrivate nelle ultime ore dai consiglieri di minoranza in merito a quanto accaduto lo scorso 3 ottobre, quando appunto venne chiusa l’utenza al cimitero. "L’opposizione ha messo in dubbio la solidità del bilancio comunale – spiega Flaiani –. Il Comune di Folignano ha semplicemente sospeso i pagamenti delle utenze Ciip per recuperare un credito, complessivamente superiore a 30mila euro, derivante da note di credito emesse dal 2020 in poi. Nessun debito fuori bilancio, quindi, o mancanza di liquidità ma solo il diritto di pagare il dovuto al netto del credito maturato negli anni precedenti: importi che la Ciip ha trattenuto in questi anni con il consenso del Comune. Nel momento in cui la compensazione è stata completata, gli uffici finanziari si sono accordati per il pagamento del debito residuo fino al 2022 che doveva essere saldato entro il 30 settembre e così è stato fatto. Ad oggi quindi non ci sono debiti residui ed il Comune risulta creditore nei confronti della Ciip per circa 13mila euro di depositi cauzionali versati. Va precisato che gli importi utilizzati per il pagamento delle utenze sono stati accantonati nel corso di questi anni, in attesa della definizione della compensazione, e che pertanto l’utilizzo di tali fondi non ha creato nessun problema al bilancio in corso. Proprio perché la Ciip è consapevole di questi accantonamenti, risulta assurda la chiusura di un’utenza comunale. Ma stupisce ancora di più l’atteggiamento dell’opposizione. Pur di danneggiare l’immagine dell’amministrazione hanno ipotizzato una morosità colpevole".

Matteo Porfiri