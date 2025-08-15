Flash mob:. Ferragosto per Gaza

Nonostante la festa c’è chi non dimentica una delle guerre in corso più sanguinose e sconvolgenti, quella nella striscia di Gaza. E così in riviera ci sarà il ’Ferragosto per Gaza’, ovvero tre eventi solidali per la Palestina raccolti sotto il titolo Ferragosto per Gaza. "Tre iniziative – spiegano gli organizzatori – che vogliono mantenere alta l’attenzione sulla disastrosa situazione umanitaria per la popolazione palestinese. Una situazione che viola tutte le convenzioni e le dichiarazioni dei diritti umani internazionali e che si configura come vero e proprio genocidio".

Ne sono promotrici tre realtà del territorio piceno e fermano, La Consulta per la fratellanza tra i popoli di Grottammare, Palestina libera! di Fermo e Piceno per la Palestina che si sono coordinate virtuosamente per questa finalità umanitaria. A Grottammare ci sarà anche il patrocinio del Comune per rinforzare l’importanza dell’iniziativa. Il primo evento c’è stato già nella giornata di ieri, a San Benedetto del Tronto, con la straziante lettura pubblica dei nomi dei 18.500 bambini palestinesi uccisi dall’8 ottobre in poi. Si prosegue poi oggi, 15 agosto, alle 17 a Porto San Giorgio con un flash mob in spiaggia.

La conclusione della tre giorni è in programma domani 16 agosto a Grottammare alle 18 con un flash mob e la testimonianza diretta dell’attivista palestinese Ammar a Amadneh. "Un ferragosto alternativo, ma assolutamente necessario – spiegano ancora le associazioni che hanno organizzato gli eventi –. Sterminare i bambini di Gaza con le bombe e con la fame, basta, bisogna fermare questa tragedia".