Flash mob: "Non al circo con gli animali"

Sulla Riviera delle Palme è arrivato il Circo con gli animali e subito è scattato il flash mob per sensibilizzare ed informare la cittadinanza. Attraverso una performance artistica gli attivisti hanno voluto dimostrare la sofferenza degli animali usati negli spettacoli e hanno pubblicamente espresso il loro dissenso. "Ci siamo rivolti ai cittadini facendo appello a non andare al circo e soprattutto a non portarci i bambini – scrivono nella nota – Il valore diseducativo di questi spettacoli è indiscutibile ed è su questo che puntiamo oltre che ad evidenziare la sofferenza di questi animali. Molte persone hanno partecipato e molti passanti hanno manifestato il proprio appoggio. Non facciamo altro che esprimere la voce del popolo – afferma Alice Agnelli, attivista dei diritti degli animali – Da agosto ad oggi sono già 3 i circhi accolti da questa amministrazione in contrasto con quella che è la volontà popolare che non vuole l’utilizzo degli animali nei circhi emersa dai recenti sondaggi secondo cui il 77% degli italiani vuole il superamento di queste pratiche. Attualmente è in vigore la legge delega approvata il 13 luglio del 2022 sul divieto dell’utilizzo degli animali nei circhi, legge che attende l’attuazione da parte del governo, prorogata dal governo Meloni. Segno che il traguardo inizia ad intravedersi, ma nel frattempo chi può fare la differenza sono i cittadini boicottando il circo con gli animali. Anche le amministrazioni possono lasciare il segno, da un lato esprimendo la propria visione politica ed ideologica a riguardo, con lo strumento della mozione, dall’altro legiferando, per quando di propria competenza, limitando la possibilità di attendamento".

ma. ie.