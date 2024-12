Flat tax al 7% per pensionati esteri: l'Appennino centrale diventa paradiso fiscale

Caporaletti

Il paradiso è dietro l’angolo o dall’altra parte del mondo – dipende dai punti di vista –, ma finora pochi se ne sono accorti. Sono centotrentuno Comuni con meno di 20mila abitanti in ottomila chilometri quadrati di qua e di là dai bernoccoli dell’Appenino centrale, tra le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Lazio. Certo, qui non c’è la remissione dei peccati, ma quella dei redditi è già qualcosa con i tempi che corrono. E se sei pensionato (estero), "è tempo di partire. Per casa". Così c’è scritto sulla brochure con il faccione sorridente di una signora all’aeroporto che abbraccia insieme il trolley e la nipotina. Dalle Alpi alle piramidi, il cratere del terremoto del 2016 chiama i pensionati di tutto il mondo – in primis gli italiani emigrati all’estero – rilanciando la flat tax al 7% (per dieci anni) sui redditi per quanti decideranno di fare fagotto e venire (o tornare) a vivere in Italia. Garantisce Guido Castelli, il commissario straordinario alla ricostruzione, con la spalla del ministero degli esteri, che farà da sponda al "battage" oltre i confini dell’Italia, da una parte all’altra del mondo. Chiamatelo pure ‘paradiso fiscale’. Anzi, chiamatecelo proprio, perché qui la leva del fisco amico dovrà provare a riscaldare l’inverno demografico e insieme tamponare un’emorragia di residenti che con la crisi sismica negli ultimi otto anni s’è impennata fino al 6%. Si parte e non si torna.

LA COMPARAZIONE

Non è facile, perché almeno nei dintorni la concorrenza non manca. In principio fu il Portogallo, ma alla fine del 2023 il governo lusitano ha chiuso i rubinetti e cancellato l’esenzione totale per i pensionati arrivati dal 2009 e la flat tax al 10% in vigore dal 2020. In compenso in Albania e in Slovacchia, oltre l’Adriatico e i Balcani, non si pagano tasse sulle pensioni straniere, a Cipro c’è una flat tax al 5% (con una franchigia per i redditi fino a 3.420 euro) e in Grecia un’aliquota forfettaria annua al 7% per quindici anni, ovviamente a patto che si trasferisca la residenza fiscale.

LA MISURA

E il cratere del sisma che cosa propone? Una flat tax al 7% sui redditi incrementali dedicata ai cittadini pensionati residenti all’estero da almeno cinque anni, percettori di un reddito da pensione da un soggetto straniero, che vogliono trasferirsi a vivere nell’Appennino centrale. Anche in questo caso serve la residenza fiscale e per accedere alla misura non ci sono limiti di reddito – dalle pensioni small fino a quelle d’oro –, né liste chiuse di Paesi di provenienza: per fare un esempio, un pensionato tedesco con una pensione lorda di 60mila euro (poco al di sopra della media tedesca), trasferendo la residenza in uno dei Comuni del cratere che rientrano nella misura, avrebbe per dieci anni un beneficio mensile netto di oltre mille euro, passando dall’aliquota media del 26,55% della Germania (15.930 euro) alla flat tax al 7% (4.200 euro). Facendo due conti, il netto annuo in Italia sarebbe di 55.800 euro contro i poco più di 44mila della Germania. A spanne conviene, eccome.

LE STIME

La platea della misura è potenzialmente il mondo, ma di proiezioni e stime (per ora) non se ne fanno. "Basti pensare che soltanto tra Germania e Stati Uniti gli iscritti Aire (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ndr) sono un milione e centomila", calcola il commissario Castelli. L’overbooking è una speranza: finora l’accoglienza è stata tiepida (500 persone), eppur si muove e domani chissà. "È una grande opportunità che la Farnesina prenderà a cuore e che renderà anche più attrattiva la nostra diplomazia e la nostra capacità di presentare cose belle e di qualità", ha chiosato il viceministro Edmondo Cirielli. E Castelli: "Finalmente ci sono azioni concrete per poter dire che abbiamo impresso un cambio di passo per la ricostruzione. Grazie alle risorse stanziate dal governo per il rilancio, nell’ambito di una strategia più ampia, l’Appennino centrale, già luogo ricco di storia, torna anche un luogo ideale dove vivere". Anche il paradiso può essere proprio dietro l’angolo. Basta saperlo.