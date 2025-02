"Flop turismo, risultato di anni di scelte errate"

Dopo la non brillante prestazione turistica della stagione 2024 arriva l’analisi del comitato per la rigenerazione urbana. Il punto di partenza è legata ai dati ufficializzati nei giorni scorsi dalla Regione che evidenziano una riduzione sia degli arrivi che delle presenze, mentre località come Senigallia e Pesaro registrano una crescita. Secondo il comitato Rigenera Sbt, questo trend negativo non è una sorpresa, ma il "risultato di anni di scelte errate e mancanza di innovazione". L’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa analizzano la situazione, sostenendo che la città debba evolversi per recuperare il proprio potenziale: "Ripartire dalla manutenzione straordinaria e ordinaria della città è cruciale. Strade, parchi, edifici pubblici e servizi devono essere migliorati non solo per i residenti, ma anche per attrarre turisti". Secondo Rigenera Sbt, l’impatto negativo sul turismo non può essere ignorato: "Minimizzare oggi il problema sarebbe un errore. Il calo dei visitatori è un segnale evidente di una perdita di competitività maturata negli anni, dovuta anche a un cambio radicale della domanda turistica". Gli esperti del comitato individuano alcuni problemi chiave che stanno penalizzando la città.

Gli stabilimenti balneari, ad esempio, non sono più adeguati alle nuove esigenze: "Oggi il turismo balneare si basa su esperienze di qualità. Se gli chalet non si rinnovano, perdono competitività rispetto ad altre mete". Anche il settore alberghiero è in difficoltà: "Gli hotel poco modernizzati risultano meno attrattivi rispetto alle strutture più all’avanguardia". Altro nodo critico è il degrado urbano: "Strade dissestate, servizi carenti e mancanza di parcheggi penalizzano la città. La qualità della vita incide anche sulla percezione dei turisti". Un elemento di discussione è il progetto sul Ballarin, che secondo Rigenera Sbt spezza la continuità urbana della Riviera: "Quel muro di cemento armato peggiorerà il paesaggio e l’accessibilità". Infine, gli esperti sottolineano quello che in molti, in questi giorni, hanno rimarcato e cioè la carenza di eventi di richiamo e il degrado dell’area portuale, che, con la costruzione della cassa di colmata, si presenta meno attrattiva. "San Benedetto ha bisogno di un piano strategico integrato per rilanciare il turismo. Serve un ripensamento degli spazi pubblici, dell’urbanistica e degli eventi per tornare a essere una meta competitiva".

e.l.