Fmtv sbarca a Sanremo tra collegamenti e curiosità

Sbarca a Sanremo Fmtv, la televisione cittadina guidata da Fabio Scatata sarà dietro le quinte del festival e protagonista di un talk show di grande interesse. Questa sera alle 21,30 e domani sera alla stessa ora le telecamere della tv racconteranno curiosità, anticipazioni, pronostici sulla kermesse canora più importante d’Italia.

Per tutta la giornata ci saranno comunque collegamenti, interviste, curiosità e un momento per raccontare le storie dei marchigiani che stanno facendo funzionare la macchina sanremese, tecnici, maestranze, addetti al benessere delle star e tante altre figure professionali.

Ovviamente non mancherà lo spazio per il fantasanremo, il gioco più famoso d’Italia, e per la musica live sul palco esterno all’Ariston. Fmtv è diventata una televisione visibile in tutto il centro Italia, forte la collaborazione con altre realtà dell’Umbria e dell’Abruzzo. Dunque saranno giorni intensi, la squadra della televisione fermana sarà a Sanremo con sei operatori, per due giorni veramente intensi, on line e sul canale 75.