Fnaarc, Luciani resta nel consiglio nazionale

Il grottammarese Tullio Luciani riconfermato nel Consiglio nazionale della Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), aderente a Confcommercio. Luciani è già presidente Fnaarc della provincia di Ascoli e vice presidente Confcommercio della delegazione di San Benedetto. Resterà in carica fino al 2027. "Questa rielezione è per me un grande onore – afferma Tullio Luciani – La presenza nel Consiglio Nazionale mi consentirà di interagire direttamente con i vertici dell’associazione, perché sono molteplici gli argomenti sui quali lavorare: dal rinnovo degli accordi economici collettivi alla crescita dell’e-commerce, che ha modificato il nostro contesto di lavoro e per il quale dev’essere garantito il diritto delle provvigioni per gli ordini comunque effettuati dall’agente e chiusi online. Come Fnaarc Ascoli vogliamo inoltre porre attenzione al tema della mobilità e del miglioramento del traffico sull’Autostrada A14 e contestualmente, evidenziare la centralità dell’Agente di Commercio, vera spina dorsale dell’economia nazionale".