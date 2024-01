Foce del Tesino, 100mila euro per allungare la scogliera emersa

Sono disponibili altri 100mila euro di fondi regionali, Difesa della costa, per rinforzare e allungare la scogliera emersa sul lato nord della foce del torrente Tesino. Scogliera che appena un mese dopo la costruzione ha iniziato ad affondare fino a diventare, quasi, soffolta e che, quindi, non svolge la sua funzione. I risultati sono lampanti, a ogni mareggiata il tratto a nord della balconata sul mare, quello non protetto dalla scogliera radente, subisce una pesante erosione che fa sparire decine di metri di costa. Gran parte della scogliera è a pelo d’acqua e questo significa che è sprofondata di circa un metro e 40 centimetri. La scogliera è lunga 85 metri, doveva essere alta 5,65 metri di cui 4,15 sommersi. E’ costata 330mila euro di cui 99mila, pari al 30% del costo dell’opera, pagati dal Comune di Grottammare con un apposito mutuo. Ora vi è già un nuovo progetto del Comune, su indicazione della Regione Marche, che prevede il ricaricamento dell’intera struttura e il prolungamento di altri 30 metri verso sud che, secondo i calcoli, dovrebbe riuscire a chiudere il varco alle mareggiate. Il lavoro, a ogni modo, non sarà eseguito in tempi rapidi, poiché ci sarà da esperire tutto l’iter progettuale per arrivare poi all’appalto. Il nuovo finanziamento regionale, a ogni buon conto, è previsto per l’annualità 2024 quindi l’opera dovrà essere eseguita in questi 12 mesi. "Era previsto un abbassamento della scogliera, come assestamento – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – ma non di quella entità e così rapidamente. Ora confidiamo nel nuovo progetto". In effetti l’area verde che in quella zona esposta all’erosione ospita una piazzola relax e una palestrina all’aperto, richiede un urgente riprofilatura della costa, seppur provvisoria, per evitare danni maggiori e soprattutto problemi di sicurezza.

Marcello Iezzi