Focus servizi sociali. Dagli asili agli anziani: "Ecco come l’Arengo si occupa dei fragili"

Una decina di bandi, in tutto, pubblicati con un unico obiettivo: dare un sostegno concreto alle fasce più fragili e deboli della popolazione. I servizi sociali del Comune di Ascoli, in questo periodo, sono più attivi che mai, con una serie di iniziative destinate soprattutto agli anziani, alle persone disabili e alle famiglie. Assessore Massimiliano Brugni, quali sono le ultime misure previste?

"Avvicinandosi l’estate, vogliamo favorire la frequentazione dei centri estivi che si svolgono nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre".

Di che si tratta, nel dettaglio?

"Abbiamo messo a disposizione dei voucher per le famiglie di minori di età compresa tra 4 e 14 anni e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, residenti nel comune di Ascoli e che presentano determinati requisiti".

A proposito di estate, cosa proporrete invece ai ragazzi con disabilità gravi?

"Il Comune è ente capofila del progetto che prevede la frequenza gratuita del centro estivo ‘Michele per tutti Camp’, rivolto proprio alle famiglie con figli che hanno disabilità grave o gravissima, di età compresa tra i 3 e i 40 anni. L’iniziativa si svolgerà per una settimana, dal 30 giugno al 4 luglio al centro di educazione ambientale di Spinetoli. Attraverso un secondo bando, poi, sempre con l’Ambito Territoriale, mettiamo a disposizione delle famiglie di persone affette da disabilità gravi un contributo economico per le spese relative al pagamento di un educatore o assistente nella frequenza degli stessi centri estivi".

Capitolo anziani, invece, quali sono le risorse messe in campo?

"Abbiamo previsto gli assegni di cura per quelle famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte proprio agli over 65 non autosufficienti. L’aiuto consisterà in circa 2.400 euro che verranno erogati una volta all’anno per un massimo di circa 180 famiglie. Complessivamente, quindi, si tratta di una somma di oltre 400mila euro".

Sono in svolgimento i lavori per il ‘Dopo di noi’: a che punto siamo?

"Entro l’estate verranno inaugurati i quattro appartamenti in fase di allestimento al Ferrucci e ne beneficeranno dieci utenti. Ricordiamo che un altro appartamento è attivo già da tempo, a Monticelli, e al suo interno vivono tre persone".

Si tratta dunque di un progetto di successo.

"È un’iniziativa che permette alle persone disabili di vivere in completa autonomia".

E’ vero che realizzerete un quarto asilo nido in città?

"Assolutamente sì. E’ stata formalizzata la proposta, grazie a fondi governativi. Come location abbiamo individuato la scuola Don Giussani. Abbiamo anche trovato le risorse per abbattere le rette mensili già dal prossimo anno scolastico".

Matteo Porfiri