Focus su sicurezza e legalità al Centro Pacetti

Importante incontro sulla sicurezza e sulla legalità, quello organizzato dalla dirigente scolastica Roberta Capriotti dell’Ic di Monteprandone, tenutosi lunedì scorso presso l’Auditorium Centro Pacetti. È stato un momento significativo di riflessione e confronto sui temi della giustizia, della sicurezza e della legalità, valori fondamentali per una società responsabile. Il comandante della compagnia dei carabinieri di San Benedetto, Francesco Tessitore e il comandante della stazione dei carabinieri di Monteprandone, Gabriele Luciani, hanno dato un contributo determinante a questo confronto, offrendo agli studenti spunti importanti su come la legalità e la sicurezza siano valori centrali per il benessere di tutti.

Presenti anche il sindaco Sergio Loggi, l’assessore all’Istruzione Daniela Morelli e il consigliere comunale Domenico Piunti, a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa per tutta la comunità. "Un sentito grazie alla scuola per il suo continuo impegno nell’educare i giovani alla cittadinanza attiva e consapevole" ha affermato Loggi.