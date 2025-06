Focus sugli incentivi alle imprese

Incontro di approfondimento sul bando della Regione Marche, finanziato con fondi Europei, sul tema: ‘Incentivi a favore delle piccole e medie imprese Pmi per la creazione di sistemi integrati di accoglienza sul territorio con interventi prioritari per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi’.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli, Fermo e con i Comuni di Massignano e Montefiore con i quali il comune di Cupra è in rete, poiché aggiudicatari del precedente bando Borghi accoglienti. Questo permetterà di avere una premialità a tutte quelle imprese, aventi sede in uno dei tre Comuni della rete, che parteciperanno al bando in oggetto.

L’incontro si terrà lunedì 16 giugno alle 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Cupra Marittima. Il bando è rivolto non solo alle imprese turistiche, ma anche ad operatori di altri settori.