Focus sul futuro dell’energia. Maxi convegno a Villa Picena

Stamani ad Ascoli si svolgerà un importante confronto globale sul futuro dell’energia. Oltre 22 Paesi riuniti nel cuore delle Marche per discutere innovazione, transizione energetica e nuove sfide industriali. È il primo Dealers Meeting internazionale di Man Oil & Marine Srl, azienda italiana con base nel capoluogo piceno specializzata nella produzione di manichette flessibili per il settore Oil & Gas e oggi protagonista di una fase di espansione industriale con forte proiezione globale. L’iniziativa riunirà clienti, partner e collaboratori provenienti da oltre 22 Paesi del mondo, tra cui Libia, Nigeria, Kazakistan, Emirati Arabi, Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Malesia. L’evento, ospitato tra le sale dell’Hotel Villa Picena e lo stabilimento di oltre 100.000 mq della sede ascolana, rappresenta un punto di svolta per l’azienda e una vetrina di eccellenza per il territorio. Dopo l’acquisizione da parte del fondo Ibla Capital nel 2020, in piena pandemia, l’azienda ha avviato un percorso di trasformazione strategica sotto la guida del Ceo Fabio Santori. "Il Dealers Meeting non è solo un momento di confronto tecnico con i nostri partner globali. È la celebrazione di un percorso industriale che abbiamo costruito con determinazione, innovazione e passione — afferma Fabio Santori, CEO di Man Oil & Marine — da Ascoli stiamo contribuendo alla transizione energetica globale, sviluppando soluzioni che anticipano il futuro del settore". Un momento particolarmente ateso sarà dedicato alla ricerca e sviluppo legata al trasporto di ammoniaca, destinata a diventare uno dei principali vettori dell’idrogeno nel contesto della transizione energetica.

Vittorio Bellagamba