Focus sul parco di via Crivelli: "Vogliamo dargli nuova vita"

Il presidente del comitato di quartiere di San Filippo Neri, Roberto Vesperini, ha messo al centro della sua agenda la riqualificazione del parco e delle aree verdi della zona e, in particolar modo, di quelle che si trovano in via Crivelli, la lunga salita che dalla Statale si snoda verso l’area collinare del quartiere, a nord di San Benedetto. Un progetto ambizioso che punta a restituire vitalità e decoro a una zona spesso dimenticata. "Stiamo lavorando a stretto contatto con l’amministrazione comunale per dare nuova vita ai parchi del quartiere – ha dichiarato Vesperini –. Tra gli obiettivi prioritari c’è proprio la rigenerazione del parco di via Crivelli, una zona verde che da anni è dimenticata ed è stata trascurata dalle amministrazioni precedenti". Un messaggio chiaro, quello del presidente, che sottolinea l’importanza di una collaborazione concreta tra le istituzioni e il comitato di quartiere per ottenere risultati tangibili.

Nel frattempo, proprio in questi giorni, si stanno svolgendo i lavori di potatura degli alberi nei parchi comunali di San Filippo Neri. "È un intervento che abbiamo richiesto fortemente proprio al fine di mantenere in ordine e soprattutto sicure quelle aree verdi per i cittadini e per i più piccoli – ha spiegato Vesperini –. La manutenzione non veniva effettuata da parecchio tempo e ora è stato necessario agire per evitare anche pericoli derivanti da rami pericolanti o piante non curate". La situazione del parco di via Crivelli, che si trova in un punto certamente poco trafficato ma che è comunque incastonato in una zona popolata di residenti, resta però una sfida. Il comitato non si ferma e lancia un appello all’amministrazione comunale.

"Confidiamo nella collaborazione degli uffici comunali per continuare a migliorare questo quartiere – ha sottolineato Vesperini –. Vogliamo ribadire che il comitato di quartiere, come tutti gli altri della città, rappresenta una risorsa collaborativa e non un organo di ostruzione. Il nostro impegno è volto a lavorare insieme per creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutti". Il messaggio è chiaro: la riqualificazione degli spazi pubblici non è solo un’esigenza estetica, ma un investimento per il benessere della comunità. Con il supporto del Comune, il comitato punta a trasformare il parco di via Crivelli e le altre aree verdi in luoghi di aggregazione e svago per tutti i residenti.