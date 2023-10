Focus sulla giustizia riparativa oggi a palazzo dei Capitani

Si parlerà di giustizia riparativa oggi alle 15:30 a Palazzo dei Capitani. L’intervento, organizzato e realizzato dalla Scuola Forense Picena, sarà tenuto dalla professoressa Claudia Cesari, ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Macerata. Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ascoli ha riconosciuto a tutti gli avvocati che parteciperanno 3 crediti formativi ordinari. Tematizzata alla fine degli anni ‘80, la "restorative justice" nasce da modelli sperimentali emersi in Nord America. La giustizia riparativa analizza il problema della giustizia penale intorno a quattro elementi fondamentali, iniziando con il considerare il reato in termini non meramente formali (come condotta corrispondente ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale), bensì ‘esperienziali’, ossia come ‘lesione’ che coinvolge direttamente, e sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi, relazionali) singole persone e una comunità. Altro elemento è ritenere che al reato corrisponda in primo luogo l’obbligo di porre attivamente rimedio alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, avendo riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima. Inoltre l’obiettivo è puntare, nella ricerca di tale soluzione riparativa, ad un coinvolgimento attivo della vittima, dell’offensore, dei rispettivi entourages di relazioni e della comunità civile. Infine, ricercare una soluzione che risulti, se possibile, concordata tra tali soggetti.