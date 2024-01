Focus sulla sana alimentazione

’Dal bambino all’anziano, l’importanza di una Sana Alimentazione’ è il titolo dell’iniziativa organizzata per domani, sabato, dall’Amministrazione comunale di Grottammare in collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale nella sala consiliare. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. Nel corso dell’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato Lis. Inizio lavori ore 10. All’incontro interverranno il dottor Antonio Santone, direttore del servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ast di Ascoli, la dottoressa Benedetta Rosetti, biologa specialista in Scienze dell’Alimentazione, la dottoressa Maria Saba Petrucci, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina Preventiva, la dottoressa Paola Puliti, assistente sanitaria. Gli esperti affronteranno i temi legati all’importanza di una sana alimentazione per la salute in tutte le fasi della vita, come impostare una dieta sana ed equilibrata, gli errori alimentari più comuni, come educare i bambini ad una sana alimentazione.