Focus sull’intelligenza artificiale con Blow Up

Un evento speciale per il prossimo appuntamento della stagione di Blow up dedicata alle varie intelligenze artificiali. Giovedì alle 21.15 presso l’Ospitale a Grottammare alta, in collaborazione con TEDxAscoliPiceno, si parlerà del rapporto tra Donne e Intelligenza Artificiale dal punto di vista del lavoro, della democrazia e delle emozioni. Al termine della visione, vi sarà una speciale tavola rotonda con le tre speaker per approfondire i concetti e condividere il loro speciale punto di vista: Darya Majidi, imprenditrice e presidente di Donne 4.0 recentemente premiata dalla rivista Fortune come Most Powerful Women 2023, Roberta Cesaroni, psicologa esperta di comunicazione e di comportamento organizzativo e Diletta Milana Co-fondatrice di Yezers e Data Scientist di Eni. Concluderanno la serata, le tre giovani donne under 30 di Generazione Stem, la community nata per avvicinare un maggior numero di ragazze alle discipline scientifiche così da colmare il gender gap e ridurre i gender bias: Chiara Pacchioli, Chiara De Marchi e Virginia Benzi. Coordina Sara Leonetti, presidente di TEDxAscoliPiceno.