"Fognature, basta con i rattoppi" Altre proteste in via Valtesino

Continua la battaglia di Ercole Speca residente in via Valtesino in zona Agraria a Porto d’Ascoli e promotore della raccolta di firme per sollecitare la messa in sicurezza della rete fognante che sembra essere molto compromessa e causa di allagamenti ad ogni pioggia consistente. Per due giorni Speca ha seguito le attività di rilevamento e di sondaggio insieme ai tecnici della Ciip e il presidente del quartiere Luigi Piunti. "Al termine delle attività ho parlato molto chiaro con l’ingegnere della Ciip e il vice Sindaco del comune di San Benedetto – afferma Ercole Speca – adesso basta con i rattoppi. Sono decenni che non si spende un centesimo per questa via ed è ora di risolvere il problema perché ad ogni pioggia viviamo nel terrore di vedere i nostri scantinati, i nostri garage e le nostre case a piano terra, invase dall’acqua. Qui si rischia di subire danni importanti e non vorremmo andare incontro di nuovo a quanto ci è già accaduto nell’aprile del 1992. E’ giunto il momento di risolvere la situazione una volta per tutte. Basterebbe la posa in opera di tubi capienti collegati al tombino di inizio via. Ora, consegnata la petizione, fatti i sopralluoghi con Ciip e rappresentanti del Comune, non scriverò più agli organi interessati, auspicando che gli stessi, Comune e Ciip, raggiungano un accordo su un progetto condiviso".

ma. ie.