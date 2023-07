Folignano, 100.000 Euro per Associazioni, Clientelismo e Spese Folli

Oltre centomila euro. E’ questo il risultato di due commissioni consiliari che si sono tenute a Folignano nel mese di giugno, volte all’assegnazione di contributi ad associazioni per gli eventi dell’estate folignanese. "Una forma assai discutibile di sostegno ad associazioni, talvolta di fuori, che decidono di organizzare eventi che per la maggior parte delle volte sono coadiuvati dalla presenza degli immancabili stand gastronomici e da sponsor, quindi autofinanziati e a scopo di lucro – spiegano i consiglieri comunali di opposizione attraverso una nota –. Soldi che potrebbero essere utilizzati meglio, magari per la pulizia del verde o per la riqualificazione della pubblica illuminazione. Un chiaro ed inequivocabile clientelismo elettorale nello stile ‘sinistro’ che l’amministrazione Terrani sta mettendo in atto nell’ultima estate prima del ritorno alle urne. Seppur giusto aiutare chi si adopera per rivitalizzare il territorio, non è accettabile chiudere gli occhi alla luce delle spese folli sostenute per l’evento culturale ‘Librarte’, nel quale l’assessore Casini ha preteso un esborso da parte del Comune di più 60.000 euro. Un’organizzazione che ha visto tra gli ospiti anche l’ex pm Davigo (foto) a parlare di legalità ma già rinviato a giudizio e condannato poche settimane dopo ad un anno e tre mesi per abuso di segreto d’ufficio. Un atteggiamento incosciente e sconsiderato da parte dell’amministrazione guidata dal duo Terrani-Flaiani che ha già sulle spalle un bilancio comunale con forti criticità e debiti importanti. Ma per la scalata ai vertici del Pd non conosce ostacoli – conclude la nota –, soprattutto se finanziati dai cittadini folignanesi".